publié le 13/06/2017 à 08:34

"Tu as voulu voir la VIème République ? Tu as vu la Vème République !", lance Éric Zemmour, qui note que "la crise du régime annoncée s'est transformée en plébiscite". Il poursuit : "La Ve république est morte ? Vivez la Ve République ! De Gaulle rit de se voir si beau en ce miroir. Sa revanche est éclatante sur tous ceux qui crachaient sur sa tombe". L'homme du 18 juin avait déclaré la guerre aux partis ? "Ils ont été exterminés". Il se moquait des hommes politiques, les "politichiens" ? "Ils ont été laminés, et ils ne pourront pas revenir avec la loi qui interdira le cumul des mandats et plafonnera les possibilités de réélection".



"Il voulait un parlementarisme rationalisé pour que les querelles idéologiques si françaises n’empêchent plus le gouvernement de gouverner ? Grâce au scrutin majoritaire, le président aura une majorité hégémonique alors que ses partisans n'ont recueilli que 32% des suffrages", constate encore le journaliste. "Avec le couple Macron-Philippe, l'énarchie revient en majesté", analyse Éric Zemmour.