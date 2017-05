publié le 09/05/2017 à 07:29

Ces dernières semaines, l'échiquier politique a été bouleversé et a donné une situation "totalement inédite" affirme Martial Foucault, directeur du CEVIPOF. Il explique : "On n'avait pas vu, pour l'élection présidentielle, deux qualifiés au second tour appartenant à des formations politiques récentes dans la Ve République", ce qui engendre une "forme de recomposition totale", du paysage politique.



Un bouleversement politique qui ne sera confirmé qu'à l'issue des élections législatives en juin prochain, car "au fond il y a encore des inconnues : est-ce que le mouvement La République en Marche est simplement une trajectoire derrière le destin d'un seul homme ou est-ce qu'il y a une forme de durabilité qui va s'installer dans le paysage et transformer le clivage gauche/droite ?", se questionne alors le directeur du CEVIPOF.



Les partis classiques ont en effet été chamboulés par l'arrivée du mouvement En Marche, mais une situation qui pourrait "être moins critique pour les Républicains", affirme Martial Foucault "car le score réalisé par François Fillon au premier tour de la présidentielle peut laisser espérer un groupe parlementaire avec des députés élus plus important que le PS". En revanche, un départ important de députés sortants socialistes devrait être observé, ces derniers préféreront certainement "être élus sous l'étiquette En Marche".

Enfin pour le directeur du CEVIPOF, "l'idée de penser que derrière les élections législatives ne sont qu'une confirmation de la présidentielle c'est se tromper grandement sur le souhait des Français qui aiment cette idée d'équilibre entre les pouvoirs".