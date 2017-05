publié le 08/05/2017 à 17:45

Entre le Parti communiste et La France insoumise, la querelle continue. Au cours d'une interview accordée sur LCI au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, Alexis Corbière n'a pas caché son agacement vis-à-vis du PCF. En cause : la candidature communiste de Gaylord Le Chequer dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, actuellement entre les mains du socialiste Razzy Hammadi et précisément où le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon prévoit de concourir.



"Je ne comprends pas pour quelle raison le Parti communiste me met un candidat dans les pattes, si je puis dire. (...) Je le regrette", a-t-il lancé avant de revenir sur les négociations au point mort entre les deux camps. Se déclarant favorable à un "accord", Alexis Corbière assure que La France insoumise pourrait laisser le champ libre à des "députés communistes sortants" mais attend des communistes qu'ils lâchent aussi du lest. "Tout le monde comprendra que la contrepartie est qu'ils retirent leur candidat dans d'autres endroits", dit-il.

Alexis Corbière, dont le dernier mandat, celui de conseiller de Paris, s'est achevé au bout de six ans en mars 2014, considère avoir mérité de profiter d'un échange de bons procédé compte tenu de son engagement dans la présidentielle : "Je me suis donné à corps perdu pendant des mois dans cette campagne. Il serait normal que je puisse être aidé, comme Charlotte Girard (co-responsable du programme, ndlr) et Manuel Bompard (directeur de campagne). (...) La moindre des choses serait que nos amis communistes ne viennent pas nous gêner. S'ils ne font pas cet effort-là, je ne vois pas pour quelle raison nous serions inutilement généreux".