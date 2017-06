publié le 20/06/2017 à 12:35

Certains députés battus semblent avoir la défaite amère. Et ne se privent pas de le faire savoir, comme le candidat UDI François Rochebloine, qui a perdu son siège après 29 ans de services à l'Assemblée nationale. Il a été éliminé par la candidate de La République En Marche, Valéria Faure-Muntian dans la 3e circonscription de la Loire.



Et il se livre à un beau florilège de sorties sexistes, concernant le physique de la nouvelle députée ou la difficulté qu'elle aurait à concilier sa vie publique et sa vie privée. "Le problème c’est sa compétence, a réagi François Rochebloine, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. J’ai eu l’occasion de débattre à quatre reprises avec elle, ce n’est pas la compétence qui a gagné, désolé de le dire comme ça, même si elle a l’air très agréable. J’étais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an au détriment de ma vie familiale".

Mais l'ancien député ne s'est pas arrêté là : "Je ne pense pas qu’elle aura le temps de faire sa lessive et d’emmener ses enfants à l’école, comme elle m’a dit qu’elle était une personne normale, moi aussi je l’étais et j’avais une chance d’avoir une épouse qui m’a bien accompagné…"

Une Assemblée proche de la parité

Ces propos, qui astreignent la charge des enfants aux femmes, rappellent ceux de Laurent Fabius à l'annonce de la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007. Il s'était fendu d'un désormais célèbre : "Mais qui va garder les enfants ?". Plus récemment, c'est Gilbert Collard qui se distinguait en estimant qu'il était compliqué d'être mère et députée si l'on aimait vraiment ses enfants.



La nouvelle Assemblée compte un nombre record de femmes députées. Elles sont maintenant 224, représentant 38,65% des élus. Ce score dépasse le précédent record de députées (27%) des élections législatives de 2012.