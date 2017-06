Législatives 2017 : des actes de sorcellerie devant des bureaux de vote à la Réunion

publié le 11/06/2017 à 19:11

Il faudra attendre 20 heures pour savoir si les sortilèges ont porté leurs fruits. Ce dimanche matin, des agents de services municipaux de la mairie de Saint-Louis ont découvert aux entrées de certains bureaux de vote de la Réunion et notamment le bureau centralisateur de la ville, des actes de sorcellerie. Des photos de deux candidats aux élections législatives ainsi que des citrons, du safran et d'autres objets ont été retrouvés, placés sur des feuilles de bananiers.



La mairie de la commune de Saint-Louis, située dans le sud-ouest de la Réunion a indiqué que "des feuilles de banane ont été retrouvées contenant une photo du candidat Fabrice Marouvin ainsi que celles de Cyrille Hamilcaro avec du safran, toile noire et autres articles". La municipalité a également tenu à rappeler que tous les bureaux de vote ont été ouverts à 8 heures "sans incidence particulière".



La commune de Saint-Louis est divisée en cantons étalés sur plusieurs territoires électoraux : Saint-Louis I est dans la 7e circonscription alors que Saint-Louis II et Saint-Louis III sont dans la 3e.