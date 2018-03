publié le 12/03/2018 à 00:53

Pas de rebondissement lors du premier tour des législatives partielles dans la 8e circonscription de Haute-Garonne, dimanche 11 mars. Comme en juin dernier, le candidat socialiste (PS) Joël Aviragnet et son concurrent de La République en Marche (REM), Michel Montsarrat, sont arrivés respectivement premier et second du scrutin. Les deux hommes s'affronteront donc dimanche 18 mars lors du second tour.



Après l'invalidation de son élection, Joël Aviragnet, seul rescapé socialiste de la vague macroniste en Haute-Garonne lors du dernier scrutin, est arrivé largement en tête du premier tour. Le maire d'Encausse-les-Thermes recueille 38,74% des voix contre 20,31% pour son futur adversaire du second tour, selon les résultats transmis par la préfecture.

Joël Aviragnet, qui réunit près du double de voix que son rival, semble ainsi en passe de sauver cet unique siège socialiste dans le département, dans une circonscription à dominante rurale, fief de la présidente de la région Occitanie Carole Delga (PS). Le siège est convoité par le parti présidentiel qui, depuis les dernières législatives, a perdu un siège dans le Val-d'Oise et n'a pas jusqu'ici réussi à en conquérir de nouveaux lors des partielles, les résultats d'une partielle en Guyane n'étant pas encore connus.



Les Insoumis en troisième position

Le premier tour du scrutin a été marqué par une très forte abstention (65,30%). Le candidat de La France Insoumise (LFI) Philippe Gimenez (13,02 % des suffrages) arrive en troisième position, sans possibilité de se maintenir, devant le Front national (11,73%).



En juin dernier, Joël Aviragnet, 52 ans, maire de la station thermale d'Encausse, avait été élu député au second tour avec 91 voix d'avance face à Michel Montsarrat, restaurateur et ancien rugbyman de haut niveau. Mais en décembre, le Conseil constitutionnel avait annulé son élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment parce qu'une commune n'avait pas transmis la liste d'émargement à la préfecture.



Le président PS du Conseil départemental, Georges Méric, soutien de Joël Aviragnet, a appelé dimanche soir "à l'union de toute la gauche et au rassemblement le plus large pour amplifier le résultat du premier tour et emporter la victoire dimanche prochain". "La chute de la participation lors des élections partielles n'est pas une fatalité", a de son côté réagi Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, venu soutenir Michel Montsarrat, et qui a appelé, dans un communiqué, "tous les citoyens de la Haute-Garonne à se mobiliser au second tour".



