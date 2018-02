Législative partielle : Antoine Savignat (LR) élu dans le Val-d'Oise

publié le 04/02/2018 à 23:07

Les Républicains ont annoncé dimanche 4 février au soir la victoire de leur candidat Antoine Savignat dans le Val-d'Oise, face à la concurrente La République En Marche (REM) Isabelle Muller-Quoy, au second tour d'une élection législative partielle. Le candidat LR s'est imposé avec 51,45%, contre 48,55% pour sa rivale, selon les résultats communiqués par la préfecture, qui font état de 19,09% de participation.



Dans un communiqué, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a salué un "message clair" et un "désaveu" adressés par "la France du réel" à Emmanuel Macron et à la politique du gouvernement, "dont les effets sur le terrain sont sévèrement jugés par nos concitoyens : matraquage fiscal des classes moyennes et des retraités, explosion sans précédent de l'immigration et de la délinquance". "Les victoires de ce soir marquent une étape importante dans le renouvellement et la reconquête menés par notre famille politique", a-t-il aussi affirmé.

Édouard Philippe et Christophe Castaner étaient venus soutenir jeudi 1er février la candidate REM dans son duel serré face à LR pour la législative partielle, lors d'un meeting où le Premier ministre a ironisé sur son ex-parti, désormais dirigé par Laurent Wauquiez.

Au premier tour, marqué déjà par une très faible participation, Isabelle Muller-Quoy, dont l'élection en juin avait été invalidée en raison de l'inéligibilité de son suppléant, était arrivée en tête (29,28%), devant son rival LR Antoine Savignat (23,67%). En juin dernier, cette "marcheuse" avait été élue au second tour par 54,23% contre 45,77% à Antoine Savignat, l'abstention avoisinant alors 60%.