Le soir du 6 mai 2012, l'un des "pires souvenirs de la vie politique" de Le Foll

publié le 21/03/2017 à 13:11

Stéphane Le Foll est un fidèle parmi les fidèles de François Hollande. La décision du Président de ne pas se représenter, il la garde en travers de la gorge. "Il en veut à la terre entière !", confie un ministre au journal Le Monde. Quand François Hollande l'appelle deux heures avant d'annoncer son renoncement publiquement, l'actuel porte-parole du gouvernement lui répond, résigné : "Je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire". Celui qui est également ministre de l'Agriculture explique ne pas avoir regardé la déclaration du Président. "Je n'avais pas envie. Je me suis dit : c'est bon j'ai compris".



Une déception sûrement à mettre sur le même plan que l'un des "pires souvenirs de sa vie politique", raconte le quotidien. Et la date pourrait en surprendre plus d'un : le 6 mai 2012, soit le jour de la victoire de son candidat et ami. "Quand il voit arriver, place de la Bastille, le cortège de berlines sombres, précédé de huit motards, il comprend que plus rien ne sera jamais comme avant. Avant de monter sur scène 'François' le salue distraitement", relate Le Monde.

Je suis le con de service. Moi, on me dit de descendre, alors je descends Stéphane Le Foll





Stéphane Le Foll quitte alors l'estrade pour laisser le nouveau Président s'exprimer, seul. Mais la consigne n'est pas suivie par bon nombre de socialistes, qui viennent entourer François Hollande, pour la photo. Une situation que l'ancien député de la Sarthe ne digère pas. "Je suis le con de service. Moi, on me dit de descendre, alors je descends ! Je vois tous ces crapauds, dont certains n'ont jamais été hollandais, se coller à François. Et moi, je ne suis pas sur la photo. Trop bon trop con !", s'indigne encore Stéphane Le Foll.

Le responsable de l'organisation de la campagne du candidat devenu Président ne participera pas à la fête. "Ce soir-là, il s'est senti dépossédé", raconte un conseiller. Il quittera furieux la place de la Bastille, préférant se réfugier dans un café du quartier pour boire des bières.