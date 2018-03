publié le 31/05/2016 à 11:51

"Le monde est bien fait. Il y a les gentils et les méchants. Les tolérants et les xénophobes. Ceux qui acceptent que les enfants portent des prénoms multicolores et ceux qui veulent leur imposer des prénoms monochromes français", ironise Éric Zemmour. "Et si on allait au-delà des postures, au-delà des faciles incantations ?", invite le journaliste. Selon lui, "appeler ses enfants Swelen ou Mohamed, c’est un signe manifeste d’auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l’on subit".



"Pour rendre hommage à ses racines et à ses ancêtres, à la mémoire de ses parents, le nom de famille suffit. Il sert même à cela depuis toujours", poursuit-il. "Donner à l'individu nouveau un prénom français (...) c’est marquer sa volonté d’intégration dans le pays qui sera le sien (...), c’est faire sien son héritage", soutient Éric Zemmour, pour qui "le prénom, c’est la France".