publié le 30/05/2016 à 12:12

Nicolas Domenach a cherché à savoir s’il y avait une once de bon sens dans la relance de cette polémique que soulève l’extrême droite depuis des années. "S’agit-il, dans l’intérêt de l’enfant, de s’en prendre à cette floraison de prénoms grotesques qui font leur malheur ?", interroge le journaliste, qui rappelle que les juges aux affaires familiales "en rejettent régulièrement quelques uns, comme Nutella, Fraise, Titeuf ou pour des jumeaux Bâbord et Tribord, ou encore Pastriste et Joyeux". Pour lui, ce n'est pas ce ridicule qui est pourchassé par la droite extrême (...) Seuls les prénoms arabes leur sont insupportables".



"Se prénommer Yasmine, Lina , Ambre, Malik, ou Mohamed, quelle que soit la signification, souvent lumineuse et poétique du prénom, voilà qui leur paraît un refus d’intégration, pire encore un défi à la culture nationale, un mépris pour ce pays d’accueil comme le voile ou la viande halal", estime Nicolas Domenach, ajoutant : "Ils ne veulent voir que des Florence ou des François, encore que ce dernier sonne trop le glas socialiste, alors qu’il faut quelque chose qui sonne plus chrétien".

Il avertit : "Certains xénophobes feraient bien de regarder d’où viennent leurs propres prénoms". Et d'expliquer que le prénom Robert - que porte le maire de Béziers Robert Ménard - est d’origine germanique. "Il s’est répandu ensuite dans toute l’Europe et a pris un côté français avec les siècles", ajoute-t-il. "Nos prénoms sont souvent des immigrés qui ont commencé par être traités en métèques avant d’être certifiés franco-français, voire sanctifiés. Alors, bienvenue à Yasmina, Malik, Safia, Zora et caetera !", conclut-il.