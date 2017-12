La revitalisation des centres-villes : Edouard Philippe à Cahors

publié le 14/12/2017 à 11:13

Internet à très haut débit partout d'ici à 2022, revitalisation des centres-villes, économies concentrées sur les grandes collectivités locales: Edouard Philippe défend aujourd'hui à Cahors la feuille de route de l'exécutif pour les territoires ruraux et les villes moyennes, qui se sentent laissés de côté.



La deuxième "Conférence des territoires", le forum de dialogue entre l'Etat et les collectivités de l'ère Macron- se tient jeudi dans la préfecture du Lot, avec le gros de l'équipe gouvernementale: outre Edouard Philippe, treize ministres sont attendus.



Pour l'occasion, le chef du gouvernement, arrivé dès mercredi soir à Cahors, a mis en place une opération de "délocalisation" de son cabinet de Matignon, jusqu'à vendredi soir, dans le département rural du Sud-Ouest.



Tôt jeudi, il doit notamment détailler le plan du gouvernement pour atteindre l'objectif du très haut débit partout en France à la fin du quinquennat, confirmé par Emmanuel Macron en juillet.



Edouard Philippe présidera ensuite la Conférence nationale des territoires (CNT), qui réunit près de la moitié du gouvernement avec les associations représentant les collectivités et élus locaux.

Objectif prioritaire: faire le point sur le pacte financier proposé par l'Etat, dont les collectivités contestent le bien-fondé et les modalités.



Les grandes lignes d'un plan de revitalisation des centres villes dans les villes moyennes, lancé par le ministre Jacques Mézard, seront également annoncés, pour contrer la disparition des commerces et la dégradation immobilière de nombre de centre-villes.



La conférence survient après plusieurs mois de tension entre l'exécutif et les collectivités, qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe n'ont que partiellement désamorcée.



Après une matinée consacrée à un échange entre le gouvernement et les élus en comité relativement restreint d'une soixantaine de personnes, les débats seront élargis aux élus du Lot et rassembleront l'après-midi environ 400 personnes.



Réseaux sociaux : faut-il une autorisation parentale pour les moins de 16 ans ?

Réseaux sociaux : faut-il une autorisation parentale pour les moins de 16 ans ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Réseaux sociaux : faut-il une autorisation parentale pour les moins de 16 ans ? Oui

Non

Ne se prononce pas

La rédaction vous recommande Réseaux sociaux : vers une autorisation parentale pour les moins de 16 ans