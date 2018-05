Le plan du gouvernement pour développer l'épargne retraite des Français

publié le 03/05/2018 à 02:42

Alors que les Français préfèrent l’assurance-vie pour placer leur épargne, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, précise dans une interview accordée au Parisien ce mercredi 2 mai, comment la loi Pacte prévoit de booster l’épargne retraite. "Nous voulons la développer pour permettre aux Français de mieux se préparer à la retraite mais aussi de mieux financer l’économie", précise-t-il.



"Actuellement, l’épargne retraite compte à peine 200 milliards d’euros d’encours, contre près de 2.100 milliards pour le livret A et l’assurance", explique le ministre, qui estime que cela "n’est pas suffisant". Pour changer cela, Bruno Le Maire prévoit d'"assurer la portabilité totale des quatre dispositifs actuels que sont le 'Madelin' (contrat destiné aux indépendants), le Perp (plan d'épargne retraite populaire , le Perco (plan d'épargne pour la retraite collectif) et l’article 83 (contrat d'assurance vie collectif souscrit par l'entreprise pour ses salariés)."

Il explique concrètement que "contrairement à aujourd’hui, lorsque vous changerez d’entreprise ou de métier, votre compte d’épargne retraite vous accompagnera". Ensuite, le conjoint pourra systématiquement bénéficier d’une option de réversion, pour l’instant limitée à certains contrats. Enfin, le ministre précise que "chacun sera libre de sortir le fruit de son épargne volontaire, mais aussi de l’intéressement et de la participation, soit en capital soit en rente."

Un objectif de 300 milliards d'euros d’encours d’ici la fin du quinquennat

Parallèlement à ces mesures, Bruno Le Maire évoque également l'existence d'incitations fiscales. "Pour chaque versement volontaire effectué par l’épargnant, vous aurez le droit à une déduction fiscale. Par exemple, si vous versez 1.000 euros sur votre compte épargne retraite, quel qu’il soit, vous pourrez déduire ce montant de votre revenu imposable", détaille le ministre. Une déduction qui se fera malgré tout dans la limite des plafonds existants (soit 30.000 euros par an pour un PERP par exemple).



Il existe déjà un objectif chiffré au développement de cette épargne-retraite par le gouvernement. "Nous souhaitons parvenir à 300 milliards d'euros d’encours d’ici la fin du quinquennat", promet Bruno Le Maire. Quand le journaliste du Parisien l'interroge sur la possibilité de fusionner ces produits compliqués, le ministre assure que "cela aurait pris du temps, alors que nous voulons que la mesure soit opérationnelle le plus rapidement possible."