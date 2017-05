Le partage des risques en économie, véritable clivage droite-gauche

publié le 17/05/2017 à 09:05

La composition du gouvernement va être annoncée ce mercredi 17 mai. Il devrait comprendre des personnalités de droite et de gauche. De gauche, de droite : cela a un vrai sens en matière économique. La grande affaire de l'économie, et au fond la seule importante, c'est le partage du risque. Tout acte économique comporte un risque. Si j'embauche, je prends un risque : celui d'être déçu par mon salarié. Ou celui de ne plus avoir besoin de lui, si mon activité chute. Si je suis embauché, je prends aussi un risque : celui d'être déçu par mon travail. Si j'achète un produit, peut-être ne me conviendra-t-il pas vraiment ? Si je vends mes services, je m'expose à ne pas être payé en temps et en heure.



Chacun essaie donc de refiler le risque à l'autre, comme le valet de pique au jeu de cartes. Si je loue mon appartement, je veux des garanties ou des cautions, pour limiter mon risque à moi. Si j'embauche, je préfère d'abord embaucher en CDD, pour faire subir le risque au salarié plutôt qu'à mon entreprise, pour la protéger. Qui dit risque, dit désir de protection justement. Et c'est là qu'interviennent la gauche et la droite.