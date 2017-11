publié le 23/11/2017 à 08:37

Le 29 octobre dernier, lors de son passage sur le plateau du Grand Jury, Laurent Wauquiez, grand favori à la présidence des Républicains, avait dénoncé le communautarisme présent dans certains quartiers. "La réalité c'est que vous avez aujourd'hui en France des quartiers qui sont les quartiers perdus de la France. Vous venez avec moi, on part de la place de Lyon, on fait dix kilomètres en direction de l'ouest, je vous amène à Saint-Étienne, on ira à Firminy et vous verrez rapidement que la réalité va vous sauter au visage", avait-il déclaré.



Des propos largement critiqués par le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. "Cette expression est complètement déconnectée de la réalité. Il parlait du communautarisme mais il n'y a aucun quartier à Saint-Étienne ou Firminy où on ne rentre pas", a assuré l'édile.

Et les relations ne semblent pas au beau fixe entre les deux élus. Si Laurent Wauquiez est le grand favori pour prendre la tête des Républicains, Gaël Perdriau assure qu'il "ne votera pas pour lui". "Je ne peux pas le laisser insulter ma ville et la population stéphanoise et aller le soutenir par mon vote", a-t-il conclu alors que le nouveau président du parti sera connu le 17 décembre prochain.