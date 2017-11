Laurent Wauquiez et Nicolas Sarkozy, à Paris le 2 juillet 2016

publié le 11/11/2017 à 11:36

La gifle de la dernière élection présidentielle est encore dans toutes les têtes à droite. Et Nicolas Sarkozy compte bien éviter à sa famille politique de reproduire les erreurs du passé. Présent à Nancy, vendredi 10 novembre, pour remettre la Légion d'honneur à la vice-présidente du Grand Est, Valérie Debord, l'ancien président de la République a distillé les conseils - en forme d'avertissements - à Laurent Wauquiez.



"Celui qui ne rassemble pas, qui pense qu'une famille politique, c'est une secte, ne peut pas défendre ses convictions", a notamment lancé l'ex-locataire de l'Élysée. Et d'ajouter : "La famille, ça ne marche pas à tous les coups, mais on a besoin de la famille pour vivre".

Souvent présenté comme un sarkozyste, et appelé à prendre la présidence des Républicains après les élections internes des 10 et 17 décembre, Laurent Wauquiez s'éloigne de son mentor sur plusieurs thématiques. Il s'est ainsi prononcé en faveur de l'exclusion de plusieurs Républicains pro-Macron, tels Édouard Philippe et Gérald Darmanin, décision à laquelle s'opposait Nicolas Sarkozy. Surtout, l'ancien chef d'État n'approuverait pas le positionnement de l'ex-député de la Haute-Loire, d'où, certainement, sa mise en garde nancéienne de vendredi.