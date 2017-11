Laurent Wauquiez donne des cauchemars à La République En Marche

publié le 17/11/2017 à 07:07

"Laurent Wauquiez va devenir redoutable". Vous remarquerez que le député de La République En Marche qui s'exprime parle au futur, et non au conditionnel. Parce qu'il en est persuadé : l'opposant numéro 1 demain ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais bien le favori pour devenir le patron de la droite. Cette analyse est largement partagée dans le groupe à l'Assemblée nationale. Plus personne ne se moque de Laurent Wauquiez. Au contraire, il suscite des craintes. "Il a quatre ans pour construire, c'est un vrai danger", lâche le député de Paris Hugues Renson.



Les parlementaires de la majorité ont beau le décrire comme quelqu'un de brutal et d'antipathique, ils s'accordent tous sur un point : le pouvoir de nuisance de Laurent Wauquiez va leur poser des problèmes dans le quinquennat. Même à Matignon, un conseiller parle d'un homme "intelligent et structuré". L'alerte anti-Wauquiez a donc été déclenchée. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos de "Marcheurs" s'en prennent à lui. Et ça l'arrange.

En petit comité, Laurent Wauquiez confie : "Qu'ils continuent à faire de moi une caricature, ils sont en train de fabriquer un champion à droite". Rien que ça ! Emmanuel Macron est aussi conscient du danger. Dans l'esprit du Président, c'est à REM de contrer les offensives de la droite sur le terrain. C'est aussi pour ça qu'il a choisi Christophe Castaner pour diriger le parti.