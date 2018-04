publié le 10/04/2018 à 08:19

- SNCF : l'Assemblée nationale a donné son feu vert lundi soir au principe d'une nouvelle organisation de la SNCF en "société nationale à capitaux publics", au quatrième jour d'une grève toujours très suivie des cheminots et avant une reprise "progressive" du trafic prévue mardi.





Au grand dam de la gauche de la gauche, les députés ont donné leur aval par 74 voix contre 20 à un amendement du gouvernement qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020, "la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié". Celui-ci sera soumis "aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes" et aura un capital "intégralement détenu par l'État".

Également dans ce journal :

- Notre-Dame-des-Landes : les forces de l'ordre ont repris mardi 10 avril à 6 heures les expulsions des occupants illégaux de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), au deuxième jour d'une opération massive qui s'annonce "de plus en plus compliquée".

- Syrie : Donald Trump était sur le point de répondre "avec force" à Damas et ses alliés, après une attaque chimique présumée en Syrie, blâmant la Russie qui met elle en garde contre "de graves conséquences" en cas de frappes occidentales.



- Religion : Emmanuel Macron a déclaré lundi vouloir "réparer" le lien entre l'Église et l'Etat qui "s'est abîmé", dans un discours fleuve devant la Conférence des évêques.



- Attentat à Magnanville : six personnes, dont une policière et sa fille présentée comme radicalisée, ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un policier et de sa compagne par un jihadiste à leur domicile de Magnanville en 2016.



- Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a prévu lors d'auditions très attendues au Congrès mardi et mercredi d'endosser personnellement la responsabilité des "erreurs" commises par le réseau social, qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme.