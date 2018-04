NDDL : "le gouvernement est allé trop loin aujourd'hui", regrette un collectif d'élus

publié le 09/04/2018 à 23:09

Comme annoncé, le gouvernement a procédé à l'évacuation d'une partie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Lundi 9 avril dès 6 heures du matin, 2.500 gendarmes sont intervenus sur le site. En fin de journée 13 squats avaient été démantelés et 10 personnes expulsées. Des sites symboliques ont été détruits à l'image de la ferme des "100 noms". Une méthode dénoncée par les occupants, mais aussi par des élus.



Après l'abandon du projet de NDDL par le gouvernement, le Collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport souhaitait la réouverture de la route des chicanes, mais soutenait "les expériences agricoles, sociales ou culturelles qui sont en cours sur la ZAD", explique François Verchère du collectif.

"Nous pouvions tout à fait comprendre une opération de police visant à assurer la sécurité sur la route, mais nous avons beaucoup de mal à comprendre la destruction par exemple des 100 Noms, un lieu où il y avait un vrai projet agricole et qui a été totalement rasé et de manière inutile", souligne-t-elle, et d'ajouter : "Nous demandons à l'État de ne pas aller au-delà de la libération de la route". Le collectif regrette certaines actions menées aujourd'hui et estime que "le gouvernement est allé trop loin aujourd'hui".