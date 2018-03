publié le 13/03/2018 à 08:10

À Mayotte, les mesures annoncées lundi 12 mars par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ne semblent pas convaincre. L'intersyndicale à l'origine du mouvement de contestation appelle à une nouvelle journée d'action, demande à la population de descendre massivement dans les rues et aux maires de fermer les écoles.



"Personne ne comprend pourquoi cette femme est venue à Mayotte parce qu'il n'y a pas eu d'annonce. Tout le monde est révolté de voir avec quelle légèreté elle considère la situation, avec quel mépris... Il faudrait mettre un plan de rattrapage de Mayotte et entamer le développement de Mayotte", explique Fatiou Ibrahim, le porte-parole d'un collectif de citoyens de Mayotte.

Pa rapport à la sécurité, ça ne peut pas faire partie de la négociation. C'est comme si le gouvernement disait qu'il allait négocier avec les habitants de Paris pour savoir s'il faut sécuriser leur ville ou pas. Le premier devoir régalien de l'État, c'est quand même la défense, la sécurité", souligne-t-il.

Justice - D'abord mis en cause pour "terrorisme" en 2008, huit membres du "groupe de Tarnac" comparaissent mardi à Paris pour de simples dégradations d'une ligne SNCF et des manifestations violentes, des accusations qu'ils réfutent en dénonçant un procès politique.



Justice - Les associations féministes se félicitent de la décision de Bertrand Cantat d'annuler tous ses concerts lors des festivals d'été. Dans un message, le chanteur réclame le "droit à la réinsertion".



International - Trois explosions au colis piégé ont tué deux personnes et blessé plusieurs autres à Austin, la capitale du Texas, depuis dix jours.



Diplomatie - Washington a apporté son soutien à Londres qui a estimé "très probable" que la Russie soit "responsable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et l'a sommée de s'expliquer d'ici mardi soir. Moscou a qualifié ces accusations de "provocation".



Jeux paralympiques - Benjamin Davier a remporté l'or en biathlon 12,5 km. L'athlète de 28 ans a déjà décroché l'or sur le 7,5 km et l'argent sur le 20km debout en ski de fond lors de ces jeux de Pyeongchang.