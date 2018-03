publié le 13/03/2018 à 07:03

Gérald Darmanin doit présenter depuis le port fluvial de Gennevilliers, ce mardi 13 mars, les résultats des saisies de stupéfiants réalisées par la douane en 2017. Ce document, auquel RTL a eu accès en exclusivité, est édifiant. Les saisies effectuées par les douanes ont en effet presque doublé (+46%) en l'espace d'un an.



Une drogue pullule particulièrement dans l'Hexagone : la cocaïne. En 2017, les douaniers ont fait main basse sur 9,2 tonnes de poudre blanche (plus de 700 millions d'euros) soit une augmentation spectaculaire de 142% sur le territoire national et en haute-mer par rapport à 2016. Quant aux saisies à l'étranger sur renseignements de la douane française, elles grimpent de 73%, avec plus de 15 tonnes saisies (1,1 milliard d'euros). Il s'agit tout simplement d'un record historique de saisie de ce psychotrope pour les douanes.



Explosion des circuits et de la consommation

"On a vraiment une explosion des circuits et de la consommation", confirme Christian Boucard, directeur régional des douanes. Le développement de la technique du "rip-off", qui consiste à insérer la drogue de manière illégale dans les échanges commerciaux légaux, comme dans un container, explique en partie cette explosion. De même que la recrudescence du recours aux mules, ces personnes qui avalent jusqu'à 1kg de drogue pour déjouer les contrôles.

Ces façons nouvelles de transporter de la drogue sont "un phénomène inquiétant" concède Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, en charge des douanes. L'ancien maire de Tourcoing assure cependant que les douanes "travaillent différemment" pour pouvoir "mieux saisir les mules, qui transportent de très petites marchandises, mais qui sont très nombreux à le faire".



D'autant que l'autoroute de la drogue n'est pas un secret pour les douanes. La marchandise, qui provient généralement d'Amérique du Sud, part du Venezuela vers les Antilles par bateau. La cocaïne inonde enfin les métropoles dans toute l'Europe. "Il faut vraiment qu'on concentre notre travail de renseignement et d'intervention aux Antilles et en Guyane pour éviter que la drogue arrive en Europe et en Métropole", conclut le ministre.