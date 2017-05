publié le 29/05/2017 à 07:36

Rencontre au sommet ce lundi 29 mai entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président de la République reçoit son homologue russe au château de Versailles, où la sécurité sera particulièrement renforcée. L'accès au monument est fermé au public pour la journée, l'autoroute A13 qui dessert le lieu va être coupée dans l'après-midi.



"L'amitié franco-russe est très importante pour nous", explique une Russe, de passage en France. "Vladimir Poutine, c'est quelqu'un d'important dans la géopolitique mondiale, c'est normal de le recevoir ici", estime un habitant de Versailles, pas vraiment gêné par les mesures de sécurité drastiques dans sa ville. Avant ce tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, Angela Merkel a fait passer un message dimanche depuis Berlin : "L'époque où nous pouvons compter les uns sur les autres est révolue".

À écouter également dans ce journal

- La journée de dimanche a été marquée par de fortes chaleurs, notamment en Île-de-France, où la nuit a été difficile. "J'ai très mal dormi", explique une dame avant de reprendre le travail. "Ma fille ne faisait que pleurer", raconte un père, qui a veillé sur son bébé de cinq mois.

- Bernard Cazeneuve a décidé de porter plainte pour diffamation contre Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise avait qualifié l'ex-Premier ministre de "gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse", un militant écologiste tué par un jet de grenade d'un gendarme en 2014.



- Jean-Christophe Cambadélis est prêt à tout pour les élections législatives dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Même à faire du stand-up. L'image du Premier secrétaire du PS sur une palette rouge a beaucoup tourné ces derniers jours. "Je monte sur cette palette et quand il y a du monde je parle", explique-t-il.



- Le 70e Festival de Cannes a rendu son verdict dimanche. La Palme d'or est revenue au film "The Square" de Ruben Östlund. Diane Kruger a décroché le prix d'interprétation féminine pour "In The Fade" et Joaquin Phoenix a été distingué pour son rôle dans "You Were Never Really Here".



- Troyes jouera en Ligue 1 la saison prochaine. En accrochant un résultat nul (0-0) à Lorient dimanche, les Troyens ont franchi l'écueil du barrage face au 18e de L1, qui chute donc en division inférieure.