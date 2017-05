publié le 10/05/2017 à 22:27

Alors que Manuel Valls a été accueilli fraîchement par la commission d'investiture de La République En Marche, qui lui a fait savoir qu'il ne remplissait pas les critères d'acceptation, un proche de l'ancien premier ministre a également annoncé avoir fait une demande auprès du mouvement créé l'an passé par Emmanuel Macron. Malek Boutih, député sortant de l'Essonne, a annoncé avoir fait sa demande "dimanche par internet", comme le demande le mouvement. "Ce qui compte c'est pas les formulaires, c'est de savoir si un certain nombre de personnalités, comme Manuel Valls ou moi, on est utiles pour une majorité présidentielle", a-t-il déclaré dans les couloirs de l'Assemblée.



L'ancien premier ministre, député de la 1ère circonscription de l'Essonne, a annoncé qu'il serait "candidat de la majorité présidentielle" aux élections législatives. Il souhaite s'inscrire dans le mouvement d'Emmanuel Macron, rebaptisé La République En Marche. Ce "Parti socialiste est mort", "il est derrière nous" et "doit se dépasser", estime-t-il. "Manuel Valls n'est plus dans un objectif de recomposition du PS. Cette recomposition est malheureusement impossible, le débat politique n'aura plus lieu à l'avenir au PS", a déclaré Malek Boutih.



De son côté, le député réformateur de Gironde Gilles Savary, investi par le PS, a dit qu'il "préférerait être candidat En Marche !" mais a déploré "les règles intransigeantes" du mouvement en matière de candidature. "Je préférerais être candidat En Marche ! mais je n'ai pas l'assurance d'être investi (...) Emmanuel Macron veut faire table rase du passé mais cela risque d'être au détriment de sa future majorité", a dit l'élu de la 9ème circonscription de Gironde.