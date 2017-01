Des interdictions de circulation aux véhicules les plus polluants ont été mises en place ce lundi dans les agglomérations de Paris et Lyon.

Mardi 24 janvier et mercredi 25 janvier, les automobilistes devront à nouveau faire attention aux mesures restrictives à cause de la pollution. Face à un pic de concentration de particules qui touche une large moitié nord du pays, des interdictions de circulation aux véhicules les plus polluants ont été mises en place ce lundi dans les agglomérations de Paris et Lyon, avant Grenoble mardi 24 janvier.



Dans la capitale, les vignettes Crit'Air, nouvelle mesure obligatoire depuis le 16 janvier sont mises à contribution bien que les contrôles montrent qu'il reste encore beaucoup de "pédagogie" à faire, constatent les autorités. Certains contrevenants ont toutefois mémorisé le dégradé de couleurs correspondant au 5 niveaux de pollution (du vert au marron), les véhicules les plus anciens n'ayant pas droit à un macaron.

À écouter également dans ce journal :

- Primaires : François Hollande sera à Paris dimanche 29 janvier mais n'ira toujours pas voter à la primaire. Le président de la République refuse de soutenir l'un des deux finalistes : Manuel Valls et Benoit Hamon. Ce dernier arrive en tête avec 35,86% des voix, suivi par l'ancien Premier ministre qui obtient 31,22%. Il a fallu du temps pour que les chiffres s'affinent en fonction de la participation. Le comité d'organisation ne concède qu'un bug sur le site.



- Justice : les disparues de l'A6. Entre 1984 et 2005, 12 jeunes femmes ont été tuées en Saône et Loire. Deux hommes ont déjà été condamnés mais certains meurtres restent non élucidés. La famille de Christelle Blétry a du se battre pendant 20 ans pour que la justice ne classe pas l'affaire, continue d'enquêter. C'est grâce cette ténacité que depuis ce lundi 23 janvier un homme est jugé devant les assises : Pascal Jardin, 57 ans. Son ADN a été identifié il y a deux ans seulement.



- De plus en plus d'agressions dans les transports en communs parisiens. Les chiffres sont mis en exergue parmi la dernière étude sur la délinquance avec un bond de 11%. Les vols avec violences sont en nette hausse de 9%. Selon la préfecture de police, cela s'explique par le fait que durant l'Euro, la surveillance a été plus forte.



- Les salariés de Fessenheim sont opposés à la fermeture de la centrale alsacienne que François Hollande a pourtant promise pour 2018. Mardi 24 janvier, un vote aura lieu en conseil d'administration pour entériner la décision. Mais dès aujourd'hui, un débrayage a eu lieu sur le site. 300 personnes se sont mises en grève pour mettre la pression à la veille de cette réunion.