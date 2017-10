publié le 18/10/2017 à 07:22

Emmanuel Macron va dévoiler cet après-midi, ses pistes pour sa réforme des forces de l'ordre. À 15 heures, il s'exprimera face aux représentants du secteur. Près de 500 personnes seront rassemblées à l'Élysée, où ont été conviés les directeurs départementaux de la police, les commandants de groupement de gendarmerie, les préfets et de hauts cadres du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense écouteront également Emmanuel Macron.



Le chef de l'État doit notamment donner des précisions sur la mise en place de la police de sécurité quotidienne. C'était l'une de ses principales promesses de campagne en matière de sécurité. Si dans l'entourage du président, on assure qu'il ne s'agit pas de rétablir la police de proximité, les contours de la police de sécurité quotidienne, restent flous. Des concertations doivent encore avoir lieu avec les acteurs locaux. Une vingtaine de villes sont d'ores et déjà candidates à l'expérimentation, pour début 2018.

À écouter également dans ce journal

TERRORISME - Mardi 17 octobre, neuf personnes ont été arrêtées à Marseille et en Seine-Saint-Denis. Ces suspects, âgés entre 17 et 25 ans, font partie de la mouvance de l'ultra-droite française et projetaient des attaques contre des hommes politiques et des lieux de culte musulmans.

SYRIE – D'après les forces qui luttent contre le groupe État islamique, Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie a été entièrement libérée après des mois de combat 3.250 personnes sont mortes dans la bataille, dont 1.130 civils.



CATALOGNE – Des dizaines de milliers de manifestants étaient dans les rues hier à Barcelone pour protester contre l'arrestation de deux leaders d'associations indépendantistes de Catalogne. "Ce sont des prisonniers politiques", clame une manifestante au micro de RTL.



CHINE – Ce mercredi s'ouvre en Chine le 19e Congrès du Parti communiste chinois. À cette occasion, Xi Jinping, le président chinois devrait être reconduit pour un second mandat de cinq ans à la tête du pays.