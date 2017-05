publié le 09/05/2017 à 19:00

Quel ordre de bataille pour Les Républicains désormais ? Après sa défaite au soir du 23 avril dernier lors du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon avait annoncé qu'il ne mènerait pas la bataille des élections législatives. Pas de répit pour LR. François Baroin a repris le flambeau, et un nouveau programme a été préparé par Eric Woerth en vue des deux scrutins de juin. Ce mardi, en début de soirée, un bureau politique du parti devait révéler le contenu de ce nouveau projet.



François Baroin l'assure : il n'y aura pas d'hémorragie chez LR, de personnalités qui rejoindront en masse les rangs de la République En Marche d'Emmanuel Macron. Et l'ancien ministre du Budget se veut clair envers ceux qui seraient tentés : tous ceux qui rejoindront REM seront exclus du parti. Une mesure jugée radicale par certains, à l'instar de Christian Estrosi. D'autant que certaines figures connues du parti ne semblent pas avoir fait le déplacement. Bruno Le Maire et Edouard Philippe notamment n'ont pas été vus.

À écouter également dans ce journal :

- Législatives : la victoire d'Emmanuel Macron pourrait renverser l'échiquier politique et le Parti Socialiste pourrait être emporté. Manuel Valls a annoncé qu'il serait candidat aux législatives sous la bannière REM. Problème : dans son fief, le parti du nouveau président a déjà une candidate sur le front. De son côté, Jean-Christophe Cambadélis a lancé un avertissement à l'ancien Premier ministre. Selon lui, il ne lui paraît pas possible de rester membre du PS et de se présenter sous une autre couleur. Manuel Valls lui ne pense pas pouvoir être exclu du parti.

- Parti socialiste : sous la houlette de Bernard Cazeneuve à la Mutualité à Paris, les socialistes sont tombés d'accord sur un programme en vue des législatives. Il n'y est plus question du revenu universel ou encore de la sortie du nucléaire. Du programme de Benoît Hamon pour la présidentielle, a seulement été gardé la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Le PS ne veut se placer ni dans une coalition, ni dans une opposition, et espère limiter la casse.



- Front National : Marion Maréchal-Le Pen devrait annoncer mercredi qu'elle ne se représentera pas dans le Vaucluse en vue d'un nouveau mandat lors des élections législatives. Elle devrait par ailleurs quitter la présidence du groupe FN dans la région PACA. Elle évoque des raisons personnelles.



- Braquage : à 11 heures près des Champs-Élysée à Paris, une horlogerie de luxe a été braquée mardi. Le suspect a pris la fuite en scooter avec un complice. Le butin avoisine le million d'euros, avec certains objets valorisés à 50.000 euros pièces.



- Procès Heaulme : l'audition du gendarme Jean-François Abgrall a eu lieu mardi. Il est celui qui a fait le lien entre les neufs meurtres perpétrés par Francis Heaulme. Il a été entendu dans le cadre du procès du double meurtre de Montigny-les-Metz. Et il assiste : Francis Heaulme ne "mélange les histoires mais n'invente rien".



- Orthographe : la clef de la réussite ? Selon une étude du CNRS sur 850 étudiants pendant trois ans, maîtriser la langue française permettrait d'obtenir de meilleurs résultats dan les études. De 0.5 à 1 point de moyenne en plus. Et ce même dans les matières scientifiques. Les chercheurs souhaitent donc instaurer des cours spéciaux à l'université pour améliorer l'orthographe. Ce qui permettrait à terme de diminuer le taux d'échec à la fac.



- Football : ce soir c'est Juventus-Monaco, la demi-finale retour de la Ligue des Champions, en Italie. Lors du match aller, l'ASM avait été battu 2 - 0 par la Juventus



- Cinéma : Alain Delon mettra fin à sa carrière après un dernier film de Patrice Leconte qui sera tourné à l'automne.