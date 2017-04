publié le 14/04/2017 à 13:57

lLe calendrier des affaires téléscope toujours la campagne présidentielle ; la justice a demandé au matin du 14 avril la levée de l’immunité d’eurodéputée de Marine Le Pen dans le cadre de l’enquête sur des soupçons d'emplois fictifs d’assistants du Front national au Parlement européen. La candidate y voit un non-événement : "C’est une procédure parfaitement normale, explique-t-elle, donc je peux rien vous dire de plus. C’est pas choquant (…) c’est la procédure classique."



Pourquoi une demande de levée d’immunité maintenant ? Parce que la logique des magistrats est judiciaire. Ils se moquent des échéances électorales ; ce qu’ils veulent, c’est faire avancer leur enquête. Elle a été ouverte il y a deux ans mais les juges, eux, n’ont été saisis qu’en décembre dernier. Depuis, ils ont procédé à des auditions, des mises en examen, des perquisitions, et ils sont tombés sur des mails compromettants qui semblent accréditer l’idée que le Front national a sciemment siphonné les fonds européens à son profit. À ce point de leur enquête la convocation de Marine Le Pen en vue de sa mise en examen est logique, mais la dirigeante du FN ne l’entend pas de cette oreille.

Convoquée le 10 mars dernier, elle a refusé de voir les juges. Elle en a le droit ; son immunité de député européenne la protège. Pour la contraindre, les magistrats sont obligés de faire sauter ce bouclier. Leur demande est le début d’un processus assez long. Si Marine Le Pen n’est pas élue, si elle reste députée européenne, il faudra attendre plusieurs mois avant que le Parlement européen ne réponde à al demande des juges.

À écouter également dans ce journal

- Dans une interview accordée à Mediapart, Robert Bourgi, l’homme qui a offert deux costumes à 13.000 euros à François Fillon, affirme avoir été poussé à mentir par le candidat et sa communicante. Il ne devait pas dire qu’il était le généreux donateur. Le camp Fillon ne souhaite faire aucun commentaire.





- Un couple a dû sortir d’un commissariat du deuxième arrondissement de Paris alors qu’il était venu faire une procuration parce que leur bébé avait faim. Pour les forces de l’ordre, il était hors de question que la maman allaite son nourrisson, même discrètement. Le papa témoigne.



- 40 personnes ont été blessées au parc Olympique lyonnais dans la soirée du 13 avril. Cet OL-Besiktas laissera des traces dans le club : 12 supporters lyonnais et turcs ont été arrêtés en marge de ce quart de finale aller de la ligue Europe.



- Le 15 avril le régime communiste de Corée du Nord va fêter le 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le premier dirigeant du pays. Un nouveau tir balistique est prévu et même un test nucléaire pourrait ponctuer cette célébration selon certains. Pour Donald Trump, la Corée du Nord est "un problème qui sera traité" ; le climat diplomatique est tendu.