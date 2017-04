publié le 14/04/2017 à 08:05

Marine Le Pen devra-t-elle finalement répondre aux convocations de la justice dans l'affaire des assistants parlementaire de son parti ? Les juges d'instruction ont adressé des demandes de levée d'immunité parlementaire des eurodéputées Marine Le Pen et Marie-Christine Boutonnet les 29 et 30 mars, a précisé cette source, confirmant une information d'Europe1. La présidente du FN a réagi en évoquant une "procédure normale".



Le FN et sa présidente, candidate à la présidentielle, sont soupçonnés d'avoir eu recours à des emplois fictifs d'une vingtaine d'assistants à Strasbourg. En cause, la présence de ces collaborateurs dans un organigramme du parti en France, qui peut faire douter de leur emploi effectif à l'assemblée européenne.

Le Parlement européen a lancé des procédures de recouvrement pour un total de 1,1 million d'euros, par le biais de prélèvements sur les indemnités de six eurodéputés frontistes, dont Marine Le Pen (environ 340.000 euros) et son père, Jean-Marie Le Pen (environ 320.000 euros).



Dans le cadre de l'enquête instruite à Paris, deux assistants parlementaires, dont l'une des plus proches collaboratrices de Marine Le Pen, Catherine Griset, ont été mis en examen. Marine Le Pen a elle-même été convoquée en vue d'une possible mise en examen, mais elle a invoqué son immunité parlementaire pour refuser d'y répondre.