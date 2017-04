publié le 26/04/2017 à 13:10

Alors que Marine Le Pen continue de battre la campagne, avec la présentation ce mercredi 26 avril d'un nouveau slogan et d'une nouvelle affiche, Emmanuel Macron tente de reprendre la main. Trois jours après le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat du mouvement "En Marche !" a repris sa campagne ce mercredi, à Amiens, sa ville natale, où il est arrivé en tête dimanche avec 28% des suffrages exprimés, devant Jean-Luc Mélenchon.



Emmanuel Macron est allé à la rencontre des salariés de l'usine Whirlpool, menacée de fermeture. La rencontre a eu lieu à la CCI, et non devant l'usine. "C'est le bon moment pour répondre aux questions, avec la volonté d'accompagner de manière responsable, et ne pas faire de démagogie", a insisté l'ancien ministre de l'Économie. Dans la soirée, Emmanuel Macron sera en meeting à Arras, son premier de l'entre-deux tours. Il a prévu de nombreux déplacements sur les terres du FN dans les dix prochains jours.

- Jean-Luc Mélenchon ne donne toujours pas de consigne de vote pour le deuxième tour de la présidentielle, alors qu'il a demandé à ses militants de se prononcer par un vote sur Internet. La plupart d'entre eux se tournent vers les élections législatives.

- L'enquête sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon se poursuit. Le parquet national financier a adressé une lettre, signée par le juge Serge Tournaire, aux publications dans la Sarthe et cherche à savoir si des archives de journaux peuvent prouver sa présence sur le terrain.



- Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, a présenté un rapport qui apporte les preuves de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad en Syrie, lors de l'attaque perpétrée le 4 avril contre la localité de Khan Cheikhoun.



- Dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher en janvier 2015, 10 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans la fourniture d'armes à Amedy Coulibaly.



- Un motard a nargué la police en étant flashé à 85 reprises pour excès de vitesse près d'Orange. Jugé, l'homme a finalement été relaxé. "Les preuves sont nécessaires, les probabilités ne suffisent pas, il était casqué. Les autorités ont oublié certaines règles de procédure", a expliqué son avocat.