Le journal de 12h30 : Macron-Le Pen, deux finalistes inédits

publié le 24/04/2017 à 13:05

Le premier tour de l'élection présidentielle a propulsé deux finalistes inédits, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, arrivés en tête des suffrages exprimés. Le clivage gauche-droite, qui tenait la vie politique française, a volé en éclats avec les éliminations de François Fillon (LR) et Benoît Hamon (PS). Le candidat du mouvement "En Marche !" a obtenu 23,86% des voix, celle du Front national 21,43%.



Emmanuel Macron a fêté sa victoire avec ses militants dans son QG du XVe arrondissement de Paris. "Je souhaite devenir le président des patriotes face à la menace des nationalistes", a-t-il lancé. "Je lance un appel aux patriotes sincères, d'où qu'ils viennent", lui a répondu Marine Le Pen depuis son fief d'Hénin-Beaumont. Deux France géographiques se distinguent en analysant les résultats : le nord-est et le sud-est a majoritairement voté FN, tandis que Macron s'ancre sérieusement à l'ouest et dans les villes.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a réuni ses proches et son équipe de campagne à La Rotonde, un restaurant chic près de la gare Montparnasse. Un dîner comparé par certains avec le Fouquet's de Nicolas Sarkozy. "C'était mon plaisir d'inviter mes amis, c'était mon moment du coeur", a réagi le candidat.

- L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron planche depuis ce lundi matin sur le programme jusqu'au deuxième tour, un agenda qui lui sera ensuite soumis. Le candidat du mouvement "En Marche !" va viser les électeurs de François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, sans toucher à ses idées et à son programme.



- La victoire probable d'Emmanuel Macron a dopé les marchés financiers à l'ouverture ce lundi matin. "Macron est le candidat des banques, il prévoit des réformes pour rendre la France compétitive, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers", explique Christopher Dembik, analyste financier chez Saxo Bank.



- De son côté, Marine Le Pen est réapparue ce lundi sur un marché de Rouvroy dans le Pas-de-Calais. La candidate du FN a fustigé le "vieux front républicain tout pourri que personne ne veut", en évoquant les consignes de vote en faveur de son concurrent pour le deuxième tour.



- François Fillon a terminé troisième, avec 19,94% des voix. "J'assume mes responsabilités, cette défaite est la mienne", a indiqué le candidat LR. Son parti a prévu un bureau politique ce lundi à 18h. Les règlements de comptes devraient être sévères, à l'image de Rachida Dati, qui qualifie de "gâchis".