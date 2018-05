publié le 18/05/2018 à 13:55

Suite au "joker" sorti hier, le 17 mai, par Gérard Collomb au sujet de l'abaissement à 80 km/h sur les routes secondaires, Édouard Philippe a recadré le ministre de l'Intérieur.



"Nous avons débattu au sein du gouvernement cette décision. Elle a été prise, elle est aujourd'hui la décision de l'ensemble du gouvernement. Je sais évidemment pouvoir compter sur l'engagement du ministre de l'Intérieur pour faire en sorte que cette décision soit mise en oeuvre dans d'excellentes conditions", a réagi le premier ministre.

La mesure, qui réduit la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central, devrait donc bien entrer en vigueur le 1er juillet. "Quand on a l'honneur d'exercer des responsabilités publiques il faut parfois choisir entre de mauvaises décisions qui rendent populaires et de bonnes décisions qui rendent impopulaires. Je crois que le gouvernement dans sa globalité a choisi et assume ce choix", a conclu Edouard Philippe.



À écouter également dans ce journal :

- Grévistes de la SNCF : leurs jours de repos seront également décomptés. Ils attendaient pourtant beaucoup du tribunal de Bobigny, qui a donné raison à la direction de la SNCF. Les grévistes contestaient le mode de calcul des retenues sur le salaire, mais leur manque à gagner sera désormais d’autant plus important.



- Meghan Markle arrivera finalement à l’autel au bras du Prince Charles demain, à la chapelle du château de Windsor. En effet, le père de l’actrice américaine sera absent à son union avec le Prince Harry.



- En Angleterre, l'ex-espion russe Sergueï Skripal, empoisonné en mars avec un agent innervant, est sorti de l'hôpital de Sallysburry. L’homme qui avait provoqué une crise diplomatique avec la Russie était soigné dans l’établissement depuis deux mois et demi.



- Deux personnes âgées en fin de vie sont décédées à 15 jours d'intervalle, dans la salle d'attente des Urgences, à l'Hôpital de Tours, où elles ont attendu de longues heures sur des brancards. Un nouveau drame qui survient après le scandale au Samu de Strasbourg et la mort de Naomi.



- Un nouvel attentat vient d'être déjoué, moins d'une semaine après l'attaque au couteau à Paris. C'est ce qu'affirme ce 18 mai le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Un homme de nationalité égyptienne a été mis en examen et écroué ; il était sur le point de passer à l'acte.