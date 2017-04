et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/04/2017 à 20:28

Un peu moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les onze candidats à l'élection présidentielle vont croiser le fer sur BFMTV et CNews à partir de 20h40. Le nombre inédit de participants interroge cependant beaucoup d’observateurs. "Je n’ai rien contre le fait qu’il y ait un débat avec beaucoup de candidat, il pourrait même y en avoir d'avoir, mais on a l’impression qu’ils sont un peu tous les duplicata les uns des autres", se désole Gaspard Koenig. Le fondateur de GénérationLibre regrette notamment l’absence d’Alexandre Jardin de ce débat d'avant premier tour.



"Ça ne peut pas être un débat", prophétise de son côté Elisabeth Levy, "j’espère qu’il y aura des jeux d’action, mais je ne voudrais pas que ce soit les jeux du cirque". "J’avais trouvé le premier débat plutôt pas mal", confie quant à lui Gérard Miller, qui s’agace devant "les gens qui me disent qu’il y a trop de candidats". "Ne boudons pas tout de suite ce qui sera peut-être une bonne soirée", prêche le psychanalyste.



On refait le monde avec :

- Elisabeth Levy, rédactrice en chef de Causeur

- Gérard Miler, psychanalyste

- Gaspard Koenig, fondateur de GénérationLibre

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication