publié le 04/04/2017 à 22:05

François Fillon s'est opposé aux autres candidats sur les questions européennes. Lors du Grand Débat, face à ses 10 adversaires à la fonction suprême, dont certains eurosceptiques, le candidat Les Républicains a prôné pour une Union européenne forte capable de rivaliser avec les États-Unis ou la Chine dans les années à venir. "Quelle est la situation du monde aujourd'hui ? Il y a les États-Unis qui exercent une pression extrêmement forte sur l'économie européenne et la finance à travers notamment le dollar (...) De l'autre côté, vous avez la Chine et l'Asie qui sont en train de prendre une forme de domination de l'économie mondiale".



>> Suivez Le Grand Débat en direct sur RTL.fr

"Dans ce contexte-là, on a besoin de l'Europe", a assuré François Fillon. Avant de poursuivre : "On a besoin que l'Europe laisse tomber toute une série de réglementations et de politiques conduites de manière inefficace, et on a besoin que l'Europe se concentre sur quelques objectifs stratégiques et en particulier qu'on bâtisse une monnaie européenne qui devienne à terme une monnaie internationale".



Pour l'ancien premier ministre, cette question est une "priorité absolue". Mais il ne s'arrête pas là et François Fillon avance d'autres "priorités" comme la question des frontières, une alliance de défense ou encore une stratégie sur toutes les questions numériques.



>> Quel candidat vous convainc le plus dans "Le Grand Débat" ?