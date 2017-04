"Le Grand Débat" : Philippe Poutou refuse d'apparaître sur la photo officielle

publié le 04/04/2017 à 21:00

Le Grand Débat présidentiel n'aura pas eu besoin de beaucoup de temps pour connaître sa première polémique, ce mardi 4 avril. Philippe Poutou a en effet refusé de figurer sur la photo officielle de ce débat organisé par BFMTV et CNews. Alors que tous les candidats étaient invités à se rassembler au centre du plateau pour prendre la pose, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste a préféré rester en retrait, avec ses proches.



Emmanuel Macron a bien tenté de convaincre le candidat d'extrême-gauche de se joindre aux autres, le syndicaliste n'a pas voulu transiger. Plus tôt dans la journée, Philippe Poutou avait déjà attaqué certains de ses adversaires du soir. "Ce soir au Grand Débat, je serai à côté de voleurs et de menteurs, pour montrer que la politique ça peut être autre chose", avait-il lâché sur Twitter.

Lorsqu'on lui a par la suite demandé de se présenter, Philippe Poutou a commencé par rappeler qu'il était "à part Nathalie Arthaud, le seul à avoir un métier normal, un travail normal". Il a poursuivi par la suite en expliquant que sa candidature représentait "la colère d'en bas"; notamment contre "des politiciens corrompus", avant de rajouter : "certains se reconnaîtrons autour des pupitres".