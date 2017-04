publié le 05/04/2017 à 19:07

Deux. C'est le nombre d'enfants qui meurent chaque jour en France. Face à ces drames, l'association "Innocence en danger" a décidé d'agir et de lancer une campagne inédite sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec le compte : GuiltyTags. "L'objectif est de sensibiliser les personnes à signaler lorsqu'il y a des soupçons de maltraitance. Les inciter à le faire", explique Homayra Sellier, présidente de l'association.



Invitée de RTL, elle revient sur l'affaire Marine Sabatier, qui l'a motivée à se mobiliser dans ce combat. "C'était comme une onde de choc pour moi. Elle a souffert pendant six ans des actes de barbarie de ses deux parents et est morte à huit ans. Elle allait à l'école, elle a été hospitalisée avec 17 fractures et les médecins l'ont laissé partir après trois semaines au bras de sa mère", raconte Homayra Sellier.

À moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, cette dernière s'inquiète de la situation. "J'ai rencontré quelques candidats, ils m'ont promis qu'ils feraient quelque chose s'ils étaient élus mais les enfants sont absents des débats, c'est évident. Ils ne votent pas, ils ne paient pas d'impôts mais ils grandissent et ce sont le meilleur investissement d'un pays", assure la présidente de l'association.