"Le gouvernement explique que le printemps se produira en automne", dit Mazerolle

publié le 01/03/2018 à 19:49

La France a connu une croissance de 2% l'an dernier. Le chiffre a été revu à la hausse, c'est une bonne nouvelle, qui ne fait pourtant pas les affaires d'Emmanuel Macron à cause d'une énorme erreur de communication.



L'été dernier, les ministres annonçaient des hausses de salaire marquantes pour toute l'année 2018. Mais l'hiver venu, les Français déchantent et se demandent où sont ces 2%, qui ne sont pas dans leur poche.

En grande partie parce que pour des raisons budgétaires tout à fait compréhensibles le gouvernement a dû faire des arbitrages. La hausse de la CSG est appliquée à la lettre, mais la baisse des charges sociales ne sera totale qu'en octobre et la suppression de la taxe d'habitation a été étalée sur trois ans ; ses premiers effets n'interviendront qu'en novembre.

Alors pour un gouvernement qui table sur le bon sens pour en être réduit à expliquer que le printemps se produira en automne, ça fait désordre. Et pour le moment, les revenus des retraités sont en chute libre, les salariés pour la plupart ne reçoivent que des hausses picrocholines, dévorées par les taxes sur les carburants, le tabac et autres bricoles.



Si bien que le contraste entre les déclarations enchanteresses de l'été et la réalité du jour est dévastateur. Il faut toujours se méfier des statistiques globalisantes, qui mettent à côté de la plaque Jean-Michel Blanquer. Lui aussi ferait bien d'y prendre garde.