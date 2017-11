Le général Pierre de Villiers veut prévenir du danger pour Olivier Mazerolle

publié le 10/11/2017 à 19:49

"Il n’y a aucun règlement de comptes", pose d’emblée Olivier Mazerolle. "Ce n’est pas le livre d’un militaire qui organiserait un putsch larvé contre le pouvoir civil, au contraire." La question principale du bouquin de l'ancien chef d’État-major des armées Pierre de Villiers est la suivante pour l’éditorialiste : "La France qui réapprend à reconnaître la valeur de son armée est-elle prête à lui donner les moyens nécessaires pour remplir sa mission ?" Et le sujet est traité au fond, loin des vaines polémiques.



Le différend entre les deux hommes provenait d’une baisse de budget de la Défense de 850 millions d’euros sans que l’officier n’ait été prévenu. Agacé il avait déclaré : "Je ne vais pas me faire baiser par Bercy", ce qui a engendré ce recadrage salé d’Emmanuel Macron. "Le président avait raison, mais la forme n’y était pas", détaille Olivier Mazerolle. 43 ans de services derrière lui et l’estime qui lui est portée, à gauche comme à droite, font que Pierre de Villiers a eu du mal à accepter les critiques d’un jeune chef de l’État de 39 ans fraîchement élu. "Une bonne explication aurait été mieux pour tout le monde."



Depuis la Chute du Mur de Berlin, le budget de la Défense a servi de variable d’ajustement. La France s’est habituée à la paix. "Le général de Villiers veut réveiller les vigilances endormies", estime le journaliste. Le danger viendrait du terrorisme, mais aussi du comportement de certains États. "À sa façon, le général prend le relais de généraux qui avaient prévenu dans l’Histoire. Comme Charles de Gaulle dans les années 30, pointant la mécanisation de l’Allemagne."