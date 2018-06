publié le 11/06/2018 à 07:50

Quelle cacophonie autour des arbitrages sur la refonte des aides sociales ! Cela fait des semaines que plusieurs ministres donnent de la voix. Dans le Journal du dimanche (daté 10 juin), la ministre de la Santé Agnès Buzyn a parlé du "maquis des aides sociales", tout en refusant de "remettre en cause toutes les prestations".



Il faut comprendre qu'au gouvernement, on tente de faire du "et en même temps social". Mais c'est assez flou effectivement. Prenez, par exemple, ce que disait Gabriel Attal dimanche au Grand Jury RTL. Le porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée expliquait que les aides sociales étaient "illisibles", mais en même temps qu'"il n'y aura pas de diminution des aides individualisées" et que l'on aurait tort de toucher à la prime d'activité.

Pourtant, cette prime d'activité, si je me souviens bien, était dans le viseur de Bercy lorsque Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, était venu à RTL fin mai. Le ministre disait qu'il y avait "trop d'aides sociales".

Un vocabulaire différent pour dire la même chose

Enfin, ça c'était avant de déclarer qu'il "fallait revoir le système, mais sans toucher aux aides sociales individualisées". Tout ça parce le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait avancé, lui, qu'il fallait revoir la "politique sociale" dès lors que la situation s'améliorait. Vous suivez jusque-là ? Non ? C'est normal.



Parce qu'en fait, ils disent tous la même chose. C'est le vocabulaire qui est différent. En fait, au départ, le débat a été lancé sous le volet économique, comptable, budgétaire. Erreur, pas de gros mots ! Alors maintenant, on préfère parler "d'efficacité".



Autrement dit, il y a une volonté d'y voir clair dans les aides sociales, de les rendre plus efficaces et d'accompagner les gens vers l'emploi, ce qui permettra de faire des économies. Mais en même temps de ne pas s'en prendre aux plus pauvres, de ne pas pénaliser ceux qui en ont le plus besoin. Traduction : émanciper par le travail et pas par le guichet d'allocations.



Sauf que l'équation n'est pas simple à résoudre. C'est pour ça que les annonces qui devaient être faites ce lundi 11 juin ont été repoussées.