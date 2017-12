Le charbon fait de la résistance

publié le 12/12/2017 à 08:01

Selon plusieurs associations environnementalistes, notamment les Amis de la Terre, il y aurait eu quelque 600 milliards d'euros de financement pour construire de nouvelles centrales à charbon dans les trois dernières années. Des financements provenant de banques chinoises, japonaises, américaines, et même françaises, puisque les études de ces associations citent le Crédit Agricole, Société Générale et BNP-Paribas. Des projets en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, et même en Europe et aux portes de l’Europe. Alors qu'il s’agit, il faut le rappeler, du mode de génération de l'électricité le plus polluant. Le charbon est deux fois plus polluant que le gaz.



Mais pourquoi est-il aussi en vogue ? Tout simplement parce que ce n'est pas cher. Le prix du charbon est faible. En Europe, le prix des droits à polluer, qui fait l'objet d'un marché entre les entreprises, est au plus bas. Le charbon, l'énergie qui émet le plus de CO2, est aussi l'une des moins chères.

Ne s'est-il donc rien passé depuis les accords de Paris, il y a deux ans ? Si. Il y a eu une inflexion nette du nombre de projets, même s'il reste substantiel. Selon l'ONG Coalswarm, il y a bien eu, sur la seule année 2016, une baisse de 14% de la puissance envisagée dans le monde, qui s'est poursuivie en 2017. Et les banques que l'on citait plus haut (BNP-Paribas et Société Générale) ont annoncé qu'elles tournaient le dos au charbon. De plus en plus d'entreprises, y compris les énergéticiens comme Total, ont annoncé leur retrait intégral de cette énergie. Parce que certains grands investisseurs, qui achètent leurs actions, leur demandent désormais.