publié le 08/12/2017 à 09:30

Le syndicat IG Metall avait joué un rôle clé dans l'adoption de la semaine de 35 heures, il y a plus de trente ans, dans certaines branches de l'industrie allemande. Cette confédération regroupe les salariés de l'industrie métallurgiques et électroniques, au sein de laquelle l'automobile occupe une place considérable. Avec ses plus de deux millions de membres, IG Metall joue toujours un rôle essentiel dans les négociations sociales allemandes. Elle donne le ton du climat social outre-Rhin. Et voilà que la réduction du temps de travail resurgit.



IG Metall réclame les 28 heures de travail payées 28, c'est-à-dire avec une réduction de salaire proportionnelle, mais avec toutefois une prime allant de 200 à 750 euros par mois pour ceux qui choisiraient cette option, et 6% d'augmentation de salaire pour tout le monde. Le syndicat souhaite que tout salarié puisse faire ce choix pendant deux années, et revenir le cas échéant ensuite à 35 heures.

L'idée serait de permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir plus de temps pour s'occuper des enfants, et des vieux parents. Il faut préciser ici que les salariés de cette branche figurent parmi les mieux rémunérés du pays, avec 5.000 euros par mois en moyenne.