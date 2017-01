REPLAY - INVITÉ RTL - Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, répond aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45.

Les sarkozystes sont-ils les "laissés pour compte" de la campagne de François Fillon ? Le candidat des Républicains affirme pourtant avoir fait le job en réunissant autour de lui toutes les écuries et toutes les sensibilités. Mais lorsque l'on se penche de plus près sur l'organigramme de campagne, on se rend compte que les proches de Nicolas Sarkozy sont aux abonnés absents. C'est notamment le cas de Laurent Wauquiez, invité ce mercredi 11 janvier de #RTLMatin.



Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne digère toujours pas d'avoir été mis à l'écart. Devenu président des Républicains pendant la primaire, pour assurer l'intérim pendant la candidature de Nicolas Sarkozy, il espérait sans doute une place de choix dans la campagne. Seulement, il n'est désormais que vice-président du parti. Autant dire que son pouvoir est largement limité. Furieux, il estime être victime d'une "purge méthodique". Un fantasme, selon Patrick Stefanini, qui dirige la campagne de François Fillon.



Par ailleurs, François Fillon a une nouvelle fois exclu de revenir sur le non-cumul des mandats malgré la pression d'une partie de son camp. Une décision qui n'arrange pas non plus Laurent Wauquiez, qui cumule la présidence de sa région avec son mandat de député de Haute-Loire.



