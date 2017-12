Christiane Lambert de la FNSEA: une présidente au caractère bien trempé

publié le 19/12/2017 à 22:25

Agricultrice... Le mot apparaît dans le Larousse en 1961, c'est l'année de naissance de Christiane Lambert. Elle naît à la ferme, dans le Cantal. Dans la famille, on est paysan de père en fils, même les filles. À 8 ans, la petite Christiane décide qu'elle sera fermière.



Elle n'a que 19 ans quand elle s'installe, seule, BTS en poche, avec une vingtaine de vaches. Dans la ferme d'à côté, un stagiaire lui tape dans l’œil. Thierry Lambert va devenir son mari et le père de ses trois enfants. Ensemble, ils s'installent dans le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, ils élèvent 230 truies sur une centaine d'hectares. Christiane Lambert y travaille encore trois jours par semaine. De la maçonnerie au tatouage des porcs, cette manuelle n'arrête jamais. Son surnom, c'est Duracell.

Agricultrice par vocation, syndicaliste dans l'âme

Ses parents, déjà, militaient aux Jeunesses agricoles catholiques. Avec son franc-parler, elle est vite repérée. À 20 ans seulement, elle devient présidente des Jeunes agriculteurs de son canton. Elle va gravir tous les échelons.

L'Auvergnate a un caractère volcanique. Depuis le décès précoce de son père dans un accident de tracteur, elle a aussi l'énergie de l'adversité, dit un proche. Son credo : agir au lieu de critiquer ou de se plaindre. Elle est bosseuse, exigeante, perfectionniste. On la trouve parfois autoritaire et cassante, elle se reconnaît impatiente. Mais l'ancienne déléguée de classe, capitaine de son équipe de handball, a de vraies qualités de meneuse. Elle dit "nous" et pas "je", et c'est une bonne communicante. Elle lit peu, jamais de romans, mais des revues théoriques où elle puise ses idées et pour en faire de bons slogans.

Un seul objectif : redorer le blason des agriculteurs

Ne lui parlez pas de malbouffe ! Chez les Lambert, on tue le cochon comme au bon vieux temps. Il y a toujours des saucisses et des rillettes maison. D'ailleurs Christiane adore cuisiner. Veau Marengo ou lapin au cidre...



Son prédécesseur à la FNSEA, Xavier Beulin, avait une image d'agro-businessman un peu bling bling. Elle défend depuis toujours une agriculture responsable et se veut exemplaire en terme d'environnement et de bien-être animal. Christiane Lambert est une agricultrice moderne, mais femme de traditions ancrées à droite. Elle est assidue à la messe et y chante, comme elle chante du Céline Dion, sa grande passion.



Son nom a circulé pour le ministère de l'Agriculture. Elle dément, et rappelle qu'elle a refusé trois fois des mandats politiques, avant de se raviser. Il ne faut jamais dire jamais... Et un jour, on a son nom dans le dictionnaire.