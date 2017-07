publié le 19/07/2017 à 03:38

L'aventure en politique de Laurence Haïm n'aura duré que quelques mois. Arrivée dans l'équipe En Marche! comme porte-parole en janvier dernier, l'ancienne journaliste du groupe Canal a annoncé, le 12 juillet dernier qu'elle quittait ses fonctions. Trois jours plus tard, on apprenait qu'elle rejoignait David Axelrod, ex-conseiller et stratégiste de Barack Obama, qui l'a recrutée pour intégrer "le groupe d'automne" de l'institut d'études politiques de l'université de Chicago (Illinois).



Avant de repartir aux États-Unis où elle a travaillé comme correspondante pendant plus de vingt ans, Laurence Haïm s'est exprimée dans les colonnes du JDD, évoquant le "sans-faute absolu" d'Emmanuel Macron et son "désir absolu de renouveau" en politique internationale. Mais l'ex-journaliste affirme également : "Il y a aussi des choses que je n'aime pas, mais je les garde pour moi".

Un épisode, rapporté par le Canard enchaîné, survenu il y a quelques semaines pourrait expliquer cette confession. Laurence Haïm aurait en effet demandé à l'Élysée un poste d'ambassadrice pour services rendus, selon le journal. Réponse d'Emmanuel Macron : "Non mais je rêve ! Et puis quoi encore". De quoi donner des envies d'ailleurs à l'ancienne porte-parole.