publié le 15/07/2017 à 18:21

Trois jours à peine après avoir quitté La République En Marche, avec laquelle elle s'était engagée auprès d'Emmanuel Macron, Laurence Haïm a décoché un nouveau projet. L'ancienne correspondante de Canal + et i-Télé (devenue CNews) à la Maison Blanche peut compter sur des contacts professionnels fidèles pour l'aider à retrouver du travail. Selon une information du Parisien, l'ancien stratège de Barack Obama, David Axelrod, l'a recrutée pour rejoindre "le groupe d'automne" de l'institut d'études politiques de l'université de Chicago (Illinois).



L'ancienne journaliste, qui aurait reçu des propositions d'une importante chaîne américaine mais aussi d'une société de production, sera entourée d'une journaliste star du Washington Post ou encore K. Sebelius, l'ancienne ministre de la Santé de Barack Obama. Au moment de l'engager, David Axelrod aurait dit à Laurence Haïm : "It will give you a good time to pause and think about the next step" ("Ça vous donnera le temps de penser à l'étape suivante").

Le départ de Barack Obama de la Maison Blanche n'a pas freiné les envies de David Axelrod de peser sur le débat politique de demain. Selon le quotidien national, "David Axelrod tout comme l'ancien président Obama et son équipe veulent progressivement mettre en place une structure importante pour lancer des générations d'hommes et femmes politiques à même de porter un message contre le populisme." En clair, un ou une futur(e) candidat(e) à l'élection présidentielle américaine de 2020, dont la campagne débutera (déjà) dans quelques mois.