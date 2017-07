publié le 13/07/2017 à 05:30

L'Europe, l'Allemagne, l'environnement... Ce jeudi 13 juillet, jour d'un conseil franco-allemand à Paris, Emmanuel Macron se livre dans une interview au journal Ouest-France. Parmi les sujets abordés, la réforme de la taxe d'habitation qui se fera "en trois ans", explique le président de la République.



"Elle sera articulée avec les collectivités territoriales et financée par les économies que nous engageons", a aussi précisé l'ancien ministre de l'Économie, revenant également sur d'autres mesures phares de son début de quinquennat : "La réforme de l’impôt sur la fortune et la réforme du prélèvement forfaitaire unique des revenus de l’épargne, pour arriver à un taux de 30%, seront mises en place, elles aussi, dès 2018, ce qui est un élément d’attractivité très fort".

Et de poursuivre : "Nous commencerons, dès 2018, la baisse de l’impôt sur les sociétés. Et nous basculerons la même année les cotisations sociales, salariales et patronales, maladie et chômage, vers la CSG afin de mieux rémunérer le travail. Le sens de cette stratégie est de favoriser le travail, l’innovation, les transitions."