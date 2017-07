Élysée : Emmanuel Macron veut éloigner les journalistes accrédités

publié le 12/07/2017 à 07:39

Le cabinet du chef de l'État veut éloigner encore un peu plus les journalistes accrédités à l'Élysée, et cette fois-ci carrément physiquement. C'est le magazine L'Express qui nous le raconte en détails cette semaine. L'équipe d'Emmanuel Macron s'est, en effet, mis en tête de déménager la salle de presse mythique du Palais. C'est celle qui se situe au rez-de-chaussée sur le côté droit de la cour. Officiellement parce qu’elle serait trop petite. Mais surtout parce qu'elle a le vilain défaut d'offrir une vue imprenable sur les éventuels visiteurs des lieux. C'est là que les journalistes ont l'habitude de s'installer en attendant, par exemple, la sortie des conseils des ministres.



Exit donc les journalistes des agences couvrant l'actualité du président de la République, comme l'AFP ou Reuters, qui y disposent d'un bureau permanent, et qui vont devoir se rabattre sur une salle un peu plus à l'écart, soit dans l’hôtel de Marigny, soit dans un autre bâtiment, encore plus éloigné, rue de l'Élysée. La question serait toujours à l'étude, selon L'Express. Il leur faudra, de toute façon, sortir de l'enceinte principale du Palais.