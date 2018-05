publié le 25/05/2018 à 06:10

La popularité d'Emmanuel Macron (-3) et d'Edouard Philippe (-2) connaît un nouveau trou d'air en mai, et les Français sont divisés sur leur gestion des conflits sociaux, selon un sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune, diffusé vendredi 25 mai. Avec 40% d'opinions positives, le chef de l'Etat retrouve son niveau de mars, le plus bas depuis son entrée en fonction il y a un an. Inversement, 56% des Français interrogés ont une "mauvaise opinion" de lui, un chiffre en hausse de 2%.



La cote d'Emmanuel Macron chute en particulier auprès des sympathisants Les Républicains (-14), selon cette enquête.. La popularité du Premier ministre subit le même contrecoup : avec 43% de bonnes opinions, Edouard Philippe retrouve également son plus bas niveau. 53% (+2) des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de lui en tant que chef du gouvernement.

Autre enseignement de ce baromètre, Marion Maréchal devient la troisième personnalité du classement des personnalités politiques que les Français souhaitent le plus voir jouer un rôle à l'avenir, malgré une côte d'influence relativement stable à 32 % d'opinions favorables, soit une augmentation de 1%. Cette enquête réalisée en ligne du 23 au 24 mai auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.