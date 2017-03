Assistants au parlement européen : des documents accablent la défense du FN

publié le 29/03/2017 à 20:36

Une nouvelle pierre dans le jardin du Front national. Des documents inédits accusent Marine Le Pen dans le dossier des assistants parlementaires européens soupçonnés d'avoir en réalité travaillé pour le parti. Le journal Le Monde a eu accès à un courrier et des notes saisies lors de perquisition menées au siège du parti. Ces éléments, rédigés par le trésorier Wallerand de Saint-Just, et adressés à la présidente. Le Parlement européen y est clairement présenté comme une aubaine financière.



Dans ce courriel, daté de 2012, Wallerand de Saint-Just écrit à Marine le Pen : "Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen". Un aveu de taille pour les enquêteurs, d'autant que l'intéressé a confirmé cette phrase par communiqué. Toutefois, impossible selon lui d'y voir la preuve d'un quelconque système frauduleux.

Le Monde décrit également une perquisition au siège du Front national, à Nanterre le 17 février dernier. Les enquêteurs font état de plusieurs scènes surprenantes : Marine Le Pen et Florian Philippot, le vice-président, filmant les policiers malgré leur mise en garde, un cadre du parti se présentant dans un état ivre et menaçant et enfin le moment où la candidate coince son téléphone dans son décolleté et incite les policiers à venir le chercher.





Marine le Pen n’est pas mise en examen dans le cadre de cette enquête, parce qu'elle a refusé de se rendre à la convocation des juges. Une décision qu'elle peut prendre car elle est protéger par son immunité de parlementaire européen, empêchant toute mesure coercitive de la justice à son encontre.