Qui est Adrien Quatennens, le député "insoumis" qui vilipende la loi Travail ?

publié le 12/07/2017 à 09:00

"Vous assumez que l'urgence se trouve dans l'organisation d'un meurtre avec préméditation du Code du travail". À la tribune de l'Assemblée nationale, lundi 10 juillet, Adrien Quatennens n'a pas mâché ses mots. Le député de La France insoumise était sous le feu des projecteurs pendant quelques minutes, à l'occasion d'un discours étrillant le gouvernement et les élus de la majorité présidentielle pour leur volonté de réformer le Code du Travail. "Désirez-vous vraiment que l'Histoire retienne que votre marche fut d'abord, et avant tout, un piétinement général d'un siècle de lutte sociale ?", a-t-il ainsi clamé avec entrain.



Âgé de 27 ans, ce jeune élu se retrouve en première ligne dans les rangs de l'opposition. Au nom de son groupe parlementaire, il était le premier à présenter une motion de rejet préalable au projet de loi d'habilitation visant à permettre au gouvernement de procéder par ordonnances. Une prestation ponctuée par de nombreuses saillies piquantes.

"Madame la ministre, vous déshonorez votre fonction", lance-t-il à Muriel Pénicaud pour avoir déclaré que le code du travail "n’est fait que pour embêter 95 % des entreprises". "Ne vous laissez pas griser par la vague Macron qui vous a amenés jusqu’ici ! (...) N’hésitez pas, même, à vous insoumettre !", ironise-t-il ensuite en s'adressant aux députés de La République en Marche, critiqués pour leur mutisme.

"Malheureux" s'il n'était pas militant

Élu avec 50 voix d'avance dans la 1re circonscription du Nord face au candidat REM, notamment à la faveur d'un double soutien circonstanciel du Parti socialiste et du Front national durant l'entre-deux-tours, Adrien Quatennens était jusqu'alors principalement connu dans les rangs insoumis pour avoir participé à la campagne présidentielle. Il était alors chargé de coordonner les groupes d'appui à Jean-Luc Mélenchon.



Lui aussi, d'une certaine façon, illustre le renouvellement politique résultant des élections législatives. Auparavant conseiller clientèle auprès de professionnels du secteur de l’énergie, il disait à La Voix du Nord mener son action de façon "bénévole" et sur son "temps libre". Jusqu'alors jamais élu, il était néanmoins co-secrétaire du Parti de gauche à Lille. Son militantisme, sans lequel il serait "malheureux", prend naissance à 15 ans dans les manifestations monstres des lycéens contre le contrat première embauche (CPE). Il s'engage ensuite dans des associations d'aide aux sans-abris, ainsi que chez les altermondialistes d'Attac.



Très actif sur Twitter, il s'est fait une place dans la commission permanente des Affaires sociales. Il n'a pas manqué d'y défendre plus d'une centaine d'amendements qui, au final, ont essuyé un "taux d'acceptation de 0%", selon ses propres termes. Avec ses coups d'éclats, Adrien Quatennens s'est fait un nom parmi les néophytes du Palais Bourbon.