publié le 27/06/2017 à 14:03

Ce 27 juin, l'Assemblée nationale doit élire son nouveau président. Mardi, dans la matinée, La République en Marche a choisi son candidat : François de Rugy. L'ancien écologiste et compagnon de route de Noël Mamère a obtenu 153 voix sur 301, quatre mois après avoir rejoint le président Emmanuel Macron. Pour l'ancien député écologiste de Gironde, l'ex-candidat à la primaire de la Belle alliance populaire a les qualités pour diriger le perchoir. "Je l'ai fait entrer à la présidence du groupe écologiste, pourquoi n'aurait-il pas la carrure ?" interroge Noël Mamère. "Il est quand même rodé en politique, il n'est pas neuf. Il a montré de par ses choix différents qu'il était capable de s'adapter".



Des choix qui tendent quelque peu vers l'opportunisme selon le futur ex-maire de Bègles. "Je ne vais pas me plaindre qu'un écolo soit au perchoir, la question est de savoir si François de Rugy est toujours écologiste. Il a fait des choix, son opportunisme est aujourd'hui récompensé", estime Noël Mamère. Celui-ci dit espérer que son ancien compagnon de route politique puisse arriver à faire avancer la cause verte. "Ce sera à lui de montrer qu'il est vraiment écologiste, et qu'il va être capable de résister aux lobbies".

Pour l'ex député de Gironde, la tâche de son ami s'annonce ardu, notamment "vu l'imposante majorité que détient aujourd'hui LREM". Mais, il se dit prêt à laisser une chance à l'écologie vue par Emmanuel Macron. "Il faut leur accorder le bénéfice de la bonne foi plutôt que celui du doute", dit-il. "Je pense que Nicolas Hulot a été un bon choix de la part d'Emmanuel Macron", souligne Noël Mamère. "La tâche sera difficile pour lui parce qu'il dans un océan de néolibéraux, or l'alternative écologique est le contraire du néolibéralisme".