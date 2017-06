publié le 27/06/2017 à 13:08

François de Rugy est bien parti pour devenir le président de l'Assemblée nationale. L'ancien député écologiste a été élu candidat pour le poste par la République en Marche en récoltant plus de 150 voix sur 300 exprimées. Une victoire large pour celui qui était candidat à la primaire socialiste il y a six mois. Le mouvement d'Emmanuel Macron a donc fait le choix de l'expérience. François de Rugy, élu depuis 2007, a été président de groupe et vice-président de l'Assemblée nationale.



C'est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur, avec pour mission de gérer les tribuns qui font leur entrée dans le palais Bourbon comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. En revanche, c'est un coup dans l'eau pour la volonté de féminiser cette fonction. Emmanuel Macron s'était prononcé en faveur d'une femme au perchoir. Sophie Errante et Brigitte Bourguignon étaient candidates pour la République en Marche, mais François de Rugy a rassemblé davantage de suffrages.

À écouter également dans ce journal

- SOCIÉTÉ - Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un avis très attendu ce mardi 27 juin en se prononçant en faveur de la procréation médicale assistée (PMA) pour les couples de femmes et aux femmes célibataires. Une pratique jusque-là autorisée aux seuls couples hétérosexuels.

- POLITIQUE - Manuel Valls quitte le Parti socialiste. C'est ce qu'il a annoncé ce mardi sur RTL : "Une page pour moi se tourne, une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste... ou le Parti socialiste me quitte". L'ancien Premier ministre siégera à l'Assemblée sous l'étiquette de la République en Marche.



- POLITIQUE - Jean-Pierre Raffarin a décidé de tourner la page de sa vie politique. "Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective. Je renonce aux trois ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat car le moment est pertinent", a déclaré l'ancien Premier ministre, connu pour ses "raffarinades" comme "l'avenir est une suite de quotidien".



- JUSTICE - Guy Lamorlette, 76 ans, ex-gérant de la société SEB qui avait approvisionné Lidl, a été reconnu coupable d'avoir fourni de la viande contaminée par la bactérie E.coli. Il a écopé de trois ans de prison, dont deux fermes. Certaines personnes, dont des enfants, présentent de lourdes séquelles.



- ATTENTAT RATÉ DES CHAMPS-ÉLYSÉES - Les enquêteurs soupçonnent Adam D. d'être l'auteur d'une lettre envoyée le 29 mai à plusieurs médias, dans laquelle il promettait à la France un "bain de sang". RTL, parmi les destinataires, a ainsi reçu un document de 8 pages, avec un message dénonçant un complot, en des termes de la propagande de Daesh. Les enquêteurs ont pu remonter la piste après l'attentat.